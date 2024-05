Nonna Cristina compie 100 anni nel più piccolo paese di Puglia

Una centenaria nel paese più piccolo della Puglia. A Celle San Vito, in provincia di Foggia, 145 abitanti hanno festeggiato i 100 anni di Maria Cristina Marella, per tutti nonna Cristina. Accanto alla nonna centenaria la sindaca Palma Maria Giannini che le ha donato un fermacarte con lo stemma del Comune. "È stato un giorno davvero particolare per me - ha dichiarato la sindaca - perché non avrei mai immaginato in qualità di sindaca di festeggiare una centenaria. Nel mio cuore ho sempre sperato che un giorno accadesse ed ora, finalmente, è successo dopo 15 anni di servizio amministrativo". "E in assoluto il primo centenario nella storia del piccolo comune", evidenzia.

Tre figli, sei nipoti, 13 pronipoti e tre trisnipoti. Ha vissuto gli anni della seconda guerra mondiale, conoscendone le sofferenze e i grandi cambiamenti. La sua vita lavorativa è stata segnata dalle fatiche nei campi, per contribuire con grande impegno all'economia familiare. Oggi l'amore e le cure dei suoi cari le restituiscono i sacrifici compiuti.

"Nonna Cristina rappresenta un prezioso patrimonio di tradizioni, valori culturali e civili che non solo sono alla base della nostra comunità ma oggi ispirano giovani e adulti - conclude la sindaca - la nostra centenaria è un esempio di forza, saggezza e amore".



