Insulti e svastiche contro la Cgil all'Interporto di Bologna

Una serie di scritte con una bomboletta spray sui vetri e le pareti, con offese, minacce e insulti sessisti oltre a svastiche e croci celtiche. A subire l'atto di vandalismo è stata la sede della Cgil all'Interporto di Bologna: insulti e minacce sono indirizzate al sindacato e a una funzionaria della Filt Cgil, la categoria dei trasporti.

Il ritrovamento è di stamattina, a denunciare il fatto la stessa Cgil: "Questo genere di violenza marcatamente nazifascista è inaccettabile e gravissimo: non è la prima volta che un rappresentante del sindacato viene preso di mira da minacce e insulti ed anche in questo caso, come nei precedenti, nel primo pomeriggio della data odierna abbiamo sporto denuncia presso la Questura competente e siamo certi che la giustizia farà il suo corso", commenta il sindacato in una nota.



