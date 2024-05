Omicidio Sacchi: pg,confermare condanna a 27 anni per Del Grosso

La conferma di due condanne e appello bis per altri due imputati. E' quanto sollecitato dal pg di Cassazione nel procedimento legato all'omicidio di Luca Sacchi avvenuto il 24 ottobre del 2019 davanti ad un pub di Roma. In particolare il rappresentante dell'accusa ha chiesto la conferma della condanna a 27 anni di carcere per Valerio del Grosso, accusato di essere l'autore materiale dello sparo che uccise Sacchi e a 3 anni per Anastasiya Kylemnyk, l'ex fidanzata del personal trainer che è accusata di violazione della legge sulla droga.

Il pg ha chiesto un nuovo processo di appello per Paolo Pirino e Marcello De Propris per una nuova valutazione della pena. I due erano stati condannati a 14 anni e 8 mesi di carcere.



