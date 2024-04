Ubriaca aggredisce il parroco e i carabinieri, arrestata

Ubriaca, ha aggredito il parroco e spinto a terra una passante che cercava di difendere il sacerdote. Portata in ospedale e dimessa si è messa a danneggiare delle auto ed è così stata arrestata dai carabinieri di Volta Mantovana per resistenza a Pubblico ufficiale.

Protagonista dell'episodio una trentacinquenne residente nell'Alto Mantovano che, già condannata lo stesso reato, due giorni fa a Volta Mantovana, dove è in corso la manifestazione "Mostra nazionale dei vini Passiti", alterata dall'alcol, ha aggredito il parroco e poi ha fatto cadere a terra una passante intervenuta per difenderlo La donna, accompagnata e dimessa dopo poche ore dall'ospedale di Castiglione delle Stiviere, é tornata nel centro storico di Volta Mantovana dove ha cercato di danneggiare alcune auto parcheggiate e ha avuto una colluttazione con i carabinieri che l'hanno arrestata.

Il gudice delle direttissime ha convalidato l'arresto e l'ha scarcerata.



