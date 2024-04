Bimbo del catechismo 'vende' a un euro un quadernetto al Papa

Siparietto durante la visita di Papa Francesco al carcere femminile della Giudecca, a Venezia. Il Santo Padre - ha raccontato un inviato di Vatican News - ha fatto avvicinare un bambino da un gruppo di ragazzini che lo stavano salutando, nel campo esterno dell'istituto.

Il piccolo ne ha approfittato per 'vendere' a Francesco un quadernetto fatto dalla sua classe di catechismo, al prezzo (simbolico) di un euro. Il Papa ha ringraziato il bambino, e ha lodato la sua intraprendenza di imprenditore in erba: "Bisogna essere coraggiosi, come lui", ha detto il pontefice.

