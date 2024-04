Ragazzi in corteo a Palermo, cantano 'Bella ciao'

Dopo la celebrazione dell'anniversario della Liberazione al parco Piersanti Mattarella a Palermo è partito sotto una leggera pioggia il corteo aperto dallo striscione "Partigiani della costituzione, liberi da fascismo, mafia e corruzione".

I manifestanti prima di iniziare a sfilare hanno cantato 'Bella ciao'. Al corteo molto partecipato con tante bandiere dell'Anpi, della Pace, dei sindacati si sono uniti anche gruppi con bandiere della Palestina e che hanno inneggiato alla libertà per Alfredo Cospito e Ilaria Salis.

I manifestanti hanno sfilato in via Della Libertà fino al teatro Massimo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA