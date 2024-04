Giovani palestinesi, 'ci prendiamo piazza Duomo'

"Vogliamo riprenderci questa piazza e riprenderla sul serio, non in modo performativo per questo abbiamo deciso di organizzare un momento di lotta che si terrà in piazza Duomo alle 13:30": così hanno spiegato a radio Onda d'urto i giovani palestinesi e le realtà antagoniste che oggi si sono date appuntamento a Milano. In alcune storie su Instagram i giovani palestinesi lamentano che non è stata accolta la loro richiesta di parlare dal palco della manifestazione nazionale del 25 aprile e che lo spezzone palestinese è stato relegato in coda al corteo: "Noi non sottostiamo al Pd e ai sionisti: portiamo la Palestina in piazza Duomo".

"Non abbiamo alcuna intenzione di sottostare ai diktat dei sionisti e dei complici dei sionisti. Quarantamila martiri - hanno aggiunto nelle storie - ci impongono oggi di fare delle scelte e se non le facciamo ora, quando le faremo? Ora è il momento di agire, ora è il momento di scegliere. Perché se non lo faremo il 25 aprile - hanno concluso - non lo faremo mai e resteremo schiavi del sionismo".

"Mi aspetto un grande 25 Aprile, partecipato. I nostri segnali ci dicono che sarà molto partecipato, con una manifestazione unitaria, pacifica e che supererà tutte le polemiche preparatorie che ci sono state". È l'auspicio e la convinzione di Primo Minelli, presidente di Anpi Milano, a margine della deposizione delle corone per la festa della Liberazione davanti a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. "Il nostro slogan principale, come ho sempre detto, è 'Viva la Repubblica antifascista'. Ovviamente è una festa ma con il clima generale si fa fatica a immaginare una festa, quindi lo striscione che abbiamo preparato 'Cessate il fuoco ovunque' - ha aggiunto in riferimento alle polemiche della comunità ebraica -, è uno striscione che tenta di dare una risposta di pace a un problema di guerra che è aperto. Alla fine la Resistenza è stata guerra alla guerra". Al corteo di oggi "ci sarà" anche lo scrittore Antonio Scurati, "stiamo valutando con il sindaco l'opportunità e la disponibilità di farlo venire sul palco" a leggere il suo monologo "censurato dalla Rai" ma "lo diremo all'ultimo momento", ha concluso.

"Ma che prima volta...Ho sempre onorato il 25 aprile senza doverlo sbandierare e senza politicizzarlo". Così Matteo Salvini alla celebrazione del 25 aprile in largo Caduti milanesi per la Patria a Milano. "Non l'ho detto fino all'ultimo per evitare che ci fossero quelli che invece di celebrare il passato perché non ritorni, vanno in giro a creare problemi" ha aggiunto il leader della Lega.

"Perché il mio libro esce in libreria il 30 aprile e nei prossimi giorni sto con mia figlia e perché per me è una giornata di memoria ma anche di lavoro, così come lavorerò il 1 maggio e spero che nessun sindacalista si offenda... Uno che fa il ministro, lo fa 365 giorni l'anno". Così il leader della Lega Matteo Salvini replicando a Milano a chi gli ha chiesto perché ha scelto il 25 Aprile per presentare il suo libro. "Questa domanda è una provocazione" ha aggiunto Salvini rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se non era una provocazione presentare il libro a 100 metri dal corteo. "Se io partecipassi al corteo secondo voi cosa potrebbe succedere? Se l'Unione dei ciechi (dove oggi alle 15 si svolgerà la presentazione, ndr) dà disponibilità per ospitarci cosa gli devo dire 'no grazie' perché qui vicino c'è un corteo? - ha aggiunto -. Il corteo farà il corteo, ricorderà la Liberazione dalla violenza, e mi auguro che ci sarà un corteo non violento, che non ci siano aggressioni e polemiche, che non ci siano attacchi alla Brigata ebraica e che non ci siano scritte o imbrattamenti sulle vetrine né provocazioni alle forze dell'ordine" perché "altrimenti vuol dire che qualcuno non ha capito il senso della giornata - ha concluso Salvini - e quindi io ritengo di essere in democrazia e posso presentare un libro dove voglio, come voglio e quando voglio".

