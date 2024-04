Antimafia ascolterà governatore Emiliano e procuratore Rossi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, saranno ascoltati in Commissione parlamentare antimafia, in merito alle recenti vicende e inchieste legate ai rischi di infiltrazioni mafiose nel territorio pugliese e in particolare a Bari: lo ha deciso l'ufficio di presidenza della Commissione, a quanto si apprende da fonti. Le date non sarebbero ancora state fissate per aspetti di ordine tecnico.

La senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e componente della Commissione Antimafia, conferma che "la presidente Colosimo ha accolto la mia richiesta di convocare il governatore della Puglia in tempi brevi". "Presto - sottolinea - dovrebbe essere fissata una data. È arrivato il momento che Michele Emiliano spieghi cosa sta succedendo in quella regione e a Bari".



