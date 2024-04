Diciassettenne aggredito con una mazza vicino a un locale

Preso a mazzate in testa nei pressi di un locale, per motivi ancora sconosciuti: la vittima è un diciassettenne incensurato, che è stato soccorso e portato in ospedale. Non è grave. E' successo ieri sera, intorno alle 23, a Pomigliano d'Arco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Pomigliano, ai quali era stata segnalata l'aggressione. Con loro anche gli agenti della Polizia locale.

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, alcune persone avrebbero colpito con una mazza il ragazzo per poi allontanarsi esplodendo alcuni colpi di pistola, risultati a salve. Dopo il sopralluogo sono stati rinvenuti e sequestrati 7 bossoli a salve.

La vittima è stata medicata nella Clinica dei fiori ad Acerra, per lui 4 punti di sutura per una ferita lacero contusa alla testa. Indagini in corso da parte dei carabinieri.



