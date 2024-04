Rettori: 'Nessun boicottaggio dagli atenei italianii'

"Non c'è nessun boicottaggio da parte degli atenei italiani nei rapporti scientifici esistenti con le università israeliane. Nessun ateneo ha mai votato per il boicottaggio della collaborazione scientifica, solo alcuni Senati accademici per la sospensione di singoli bandi. Siamo è rimaniamo aperti a collaborare con tutti".

Così la presidente della Crui Giovanna Iannantuoni. "Non abbiamo bisogno di azioni preventive o misure speciali da parte delle forze dell'ordine, ha aggiunto. È iniziata oggi a Roma la conferenza dei rettori delle università italiane (Crui). L'incontro, già previsto da tempo, vedrà quasi certamente la discussione di un documento sulla sicurezza negli atenei messo a punto da alcune settimane da un gruppo di rettori dopo le proteste contro gli accordi di collaborazione con le università di Israele.

Rettore dell'Università dell'Aquila: 'Le proteste vanno tollerate'

"Le proteste degli studenti sono più che legittime. Noi non siamo per la guerra ma per la pace e la libertà di espressione. Nel mio ateneo di proteste ce ne sono poche ma in generale nelle università le mobilitazioni ci sono sempre state, vanno tollerate, gestite, comprese, valutate. Sono assolutamente contrario al pugno duro". Così, arrivando alla sede della Crui, il rettore dell'Università dell' Aquila Edoardo Alesse.

Rettore della Federico II di Napoli: 'Quando si entra in una spirale di violenza il dialogo diventa difficile'

"La mia solidarietà a tutti i rettori che oggi vivono un momento complicato ". Lo ha detto il rettore dell'Università "Federico II" di Napoli, Matteo Lorito, parlando con i giornalisti a margine dei lavori di Feuromed, in corso a Napoli. "Bisogna evitare la violenza, quando si entra in una spirale di violenza ogni forma di dialogo diventa difficile", ha proseguito Lorito.

Rettore dell'Università del Sannio: 'Diritto a protestare'

"I giovani hanno il diritto di protestare ma senza superare i limiti della legalità. La strada del dialogo va perseguita, certo ci sono stati degli eccessi". Così arrivando alla Crui Gerardo Canfora, rettore dell'Università del Sannio.

Rettore della Lumsa di Roma: 'Siamo per la pace'

"Noi rettori siamo a favore della pace e auspichiamo che si risolvano i conflitti in tutti i contesti". A dirlo è stato il rettore dell'Università Lumsa, Francesco Bonini, arrivando alla Crui.

Rettore dell'Università di Pisa: 'Non vogliamo la militarizzazione degli atenei'

"Ferma restando la solidarietà ai colleghi de La Sapienza, ci vuole una riflessione da parte di tutti, me per primo, per capire se abbiamo fatto il possibile per stemperare le tensioni e far capire agli studenti che c'è contraddizione tra la richiesta di pace in Medio Oriente che personalmente condivido e alcuni atti a cui abbiamo assistito. Certamente non vogliamo la chiusura delle università o la loro militarizzazione". Così arrivando alla sede della Crui il rettore dell'Università di Pisa Riccardo Zucchi.

Rettore dell'Università di Catanzaro: 'È un momento complicato'

"È un momento duro, complicato. L'università dovrebbe affermarsi come luogo di cultura e di libertà che non va strumentalizzato. Temo vi siano infiltrazioni di persone che hanno poco a che fare con la componente studentesca". A dirlo davanti alla sede della Crui è il rettore dell'Università di Catanzaro, Giovanni Cuda.

Rettore dell'Università di Foggia: 'Libertà di protestare ma senza violenza'

"C'è una situazione delicata negli atenei e si sta sviluppando a macchia di leopardo. La libertà di espressione è sancita dalla Costituzione ma bisogna evitare che la protesta sfoci in atti di violenza". A dirlo davanti alla sede della Crui è il rettore dell'Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio.

