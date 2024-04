Incendio Udine, 5 persone intossicate di cui una molto grave

Un incendio è divampato questa mattina in via Val Saisera causando l'intossicazione di cinque persone che hanno inalato il fumo sprigionatosi dalle fiamme.

Una in particolare è in condizioni molto gravi ed è stata ricoverata in codice rosso. E' stata trovata in stato di incoscienza e faticava a respirare.

La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto l'automedica e due ambulanze, che hanno trasferito tutte le persone in Pronto soccorso.

I vigili del fuoco hanno operato con diversi mezzi: le fiamme sono state spente prima che si propagassero ad altri appartamenti del condominio.



