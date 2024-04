A Cesena il primo "giardino Alzheimer" d'Italia

Nascerà a Cesena il primo giardino terapeutico d'Italia, all'interno di un parco pubblico, destinato ai malati di Alzheimer. Il progetto, presentato dalla Fondazione Maratona Alzheimer, sarà creato nell'area dei giardini pubblici di Cesena, sul lato che si affaccia su Corso Garibaldi. Il progettista è il professore Andrea Mati, mentre per i lavori la Fondazione Maratona Alzheimer si affida a Giardineria italiana. Alla base dell'idea progettuale c'è il tema del viaggio: un cammino guidato lungo tutta una serie di stimoli sensoriali e percettivo-emozionali che coinvolgono e riattivano il senso dell'olfatto, del tatto e della vista, stimolando la memoria a lungo termine.

La Fondazione Maratona Alzheimer, i partner Anap Confartigianato, Confartigianato Cesena e Banca di Credito Cooperativo Romagnolo, nel condividere la realizzazione del progetto del primo Giardino Alzheimer italiano in un parco pubblico a Cesena, oltre al suo utilizzo terapeutico, hanno proposto l'idea di una frequentazione di tutta la comunità e di dar vita ad laboratorio di innovazione sociale. L'obiettivo è che il Giardino diventi anche perno dell'iniziativa "In centro per l'Alzheimer", un laboratorio sociale.



