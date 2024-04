Prefetto Gorizia, Cpr Gradisca ha subito gravi vandalizzazioni

"Il Cpr di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) ha subito gravi e importanti vandalizzazioni da parte degli ospiti, ma la situazione resta sotto controllo e una ditta specializzata si sta già occupando del riatto". Lo ha detto, all'ANSA, il prefetto di Gorizia Raffaele Ricciardi, in merito ai disordini avvenuti nella struttura.

"La Questura mi ha riferito che c'è un solo agente ferito. Si tratta di un taglio alla gamba che ha richiesto dei punti di sutura e una prognosi di alcune settimane. Non risultano altre persone che abbiano dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, nemmeno tra gli ospiti".

Tornando sui disordini e sulla sistemazione della struttura, il prefetto ha ribadito che "ci sono danneggiamenti significativi. Una situazione incresciosa che comunque non ha minimamente ridotto la capienza e la funzionalità del Cpr".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA