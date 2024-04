Moby Prince: a 33 anni dalla tragedia, le iniziative a Livorno

Mercoledì 10 aprile ricorre il 33/o anniversario della tragedia del Moby Prince, la più grande sciagura della marineria civile italiana, che si consumò davanti al porto di Livorno.



'Per non dimenticare', anche quest'anno il Comune di Livorno, con il patrocinio della Camera dei Deputati, della Regione Toscana, della Provincia di Livorno, dell'Associazione '140 Familiari delle Vittime del Moby Prince' e dell'associazione '10 Aprile Vittime del Moby Prince, celebrerà l'anniversario con cerimonie e iniziative.



Il primo evento alle ore 11, in Fortezza Nuova, dove ci sara' la deposizione di una corona presso il Monumento in ricordo delle vittime; alle ore 12, in cattedrale, la funzione religiosa. Nel pomeriggio, alle ore 14.30, a Palazzo Civico, in Sala Consiliare, il saluto del sindaco Salvetti ai familiari delle vittime e ai rappresentanti delle istituzioni. È prevista una diretta streaming della cerimonia in Consiglio su https://livorno.consiglicloud.it/.



Alle ore 16.30 da Piazza del Municipio partirà il corteo che raggiungerà l'Andana degli Anelli (Porto Mediceo) passando da viale Avvalorati, piazza della Repubblica, via Grande, piazza Micheli, ponte dei Francesi. Alle ore 17 all'Andana degli Anelli deposizione del cuscino di rose inviato dal presidente della Repubblica e della corona di alloro del Comune. È prevista la lettura dei nomi delle vittime e il lancio di rose in mare.



A partire dal 10 e fino a sabato 13 aprile, al Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno andrà in scena, in modalità matinée per le scuole superiori, M/T Moby Prince 3.0. Quattro giorni di rappresentazioni ed incontri che coinvolgeranno gli studenti livornesi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA