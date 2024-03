"Dalla soluzione del problema della vera integrazione degli stranieri dipende il futuro della nostra comunità nazionale. La scuola italiana che vogliamo è aperta a tutti, ma è profondamente ancorata al suo sistema valoriale. Non c'è futuro per una comunità che non abbia identità. Il punto vero è questo". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara su X.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA