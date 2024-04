Rubati gli strumenti musicali in scuola a Palermo

Terzo furto in una settimana alla scuola Domenico Scinà a Palermo. Questa volta il ladro che è stato ripreso dalle telecamere ha anche tentato di sabotare l'allarme per potere agire con tranquillità e completare la razzia dell'impianto di amplificazione delle casse e degli strumenti musicali.

"Sembrano colpi su commissione - dice la dirigente Maria Gabriella Martorana - Sanno cosa c'è e sanno dove prenderli. Con gli alunni abbiamo organizzato dei concerti. Sono mesi che si preparano. Questi furti hanno messo a rischio il lavoro svolto.

Questa volta hanni rubato due altoparlanti e si stavano portando via la batteria. Nei giorni scorsi hanno rubato altri strumenti e l'impianto di amplificazione. E' davvero sconfortante.

Facciamo tanto per i nostri alunni e questi gesti provocano tanto sconforto. Devono sapere che non arretreremo di un millimetro e andremo avanti. Certo non sarà semplice, ma riusciremo ad andare avanti". Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso il ladro in azione.



