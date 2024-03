Ragazzine scomparse, i genitori a Napoli per cercarle

Continuano le ricerche, soprattutto a Napoli e nelle zone vicine, delle due adolescenti romagnole che da due giorni mancano da casa. La 12enne di Fusignano Michelle Carlucci e l'amica 13enne Sofia Rivera Alvares, di Cotignola, avrebbero dovuto entrare a scuola ad Alfonsine (Ravenna) la mattina del 27 marzo. In classe, però, le giovanissime non sono mai arrivate.

Da quanto hanno ricostruito i carabinieri, le due ragazzine potrebbero avere invece raggiunto in treno Napoli. Una traccia che hanno seguito anche i genitori delle due amiche. "La situazione al momento è in stallo, non si sa nulla. L'ultimo contatto del cellulare di nostra figlia è stato a Napoli e oggi siamo anche noi qui, in giro per il territorio a cercarla", ha detto il padre di Sofia. "L'ultima traccia del cellulare di mia figlia è stata a Napoli - ha precisato - e poi più niente. Non sappiamo chi possano aver raggiunto le ragazze". Parole a cui fa eco anche Eva Stan, la mamma di Michelle. "Stiamo girando a vuoto, per ora non abbiamo nessuna notizia", si limita a dire, raggiunta telefonicamente.

I genitori delle due teenager hanno anche diramato una serie di appelli sui social, con tanto di foto delle figlie e numeri di telefono, nella speranza che qualcuno le abbia viste nel capoluogo campano o nel corso del viaggio e possa dare loro indicazioni utili.

A indicare con chiarezza che le due amiche avevano intenzione di andare a Napoli è un messaggio che Michelle aveva inviato, secondo un familiare, ad un'altra ragazza conosciuta online, dicendole che la voleva andare a trovare nel capoluogo campano. Anche le tracce lasciate dai cellulari delle amiche portano fino in Campania. Nessuna pista, però, può essere tralasciata e le ricerche proseguono anche in Romagna in tutte le zone che le due amiche erano solite frequentare. La speranza degli investigatori è di poterle ritrovare presto, com'è avvenuto per Edoardo Galli, il ragazzo di 16 anni di Colico, nel Lecchese, scomparso dalla mattina del 21 marzo. È stato ritrovato in stazione centrale a Milano, dopo aver viaggiato fino al confine del Montenegro.

Sempre da Alfonsine c'era stato un'allontanamento di un'adolescente finito bene. Tre anni fa la 16enne, Ilona Bogus, di origine moldava era scomparsa da casa sua. Due mesi dopo la ragazza è stata ritrovata dai carabinieri in buone condizioni.

