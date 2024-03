Fonti Mur, sbagliato stop Normale Pisa a bando con Israele

Interpellate sulla richiesta della Normale di Pisa di rivalutare il bando Maeci Italia-Israele, fonti del ministero dell'Università rispondono che il giudizio sulla decisione ricalca quanto già espresso in occasione di decisioni simili, come quella dell'ateneo di Torino.

In quell'occasione, il ministro Anna Maria Bernini aveva giudicato la scelta sbagliata, seppur assunta nell'ambito dell'autonomia delle università.

Il ministro ha definito ogni forma di esclusione o boicottaggio "estranea alla tradizione e alla cultura dei nostri Atenei" e la diplomazia della scienza un potente ed efficace strumento per la fine dei conflitti e la ricerca della pace.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA