E' in buone condizioni il 16enne ritrovato in stazione a Milano

Era in buone condizioni il sedicenne Edoardo Galli quando è stato trovato stamani alla stazione Centrale di Milano mentre stava facendo un biglietto per tornare a Colico, nel Lecchese, dove abita. A quanto si è saputo, i genitori del ragazzo sono partiti per andarlo a prendere.

Il 16enne sarà sentito nei prossimi giorni dai carabinieri di Lecco, in coordinamento con la Procura, per riscostruire quanto accaduto dal giorno della scomparsa - il 21 marzo - ad oggi.

La madre di Edoardo è di nazionalità russa e il ragazzo ha il doppio passaporto, cosa che aveva fatto ipotizzare che potesse essere andato all'estero. Altra pista seguita è stata quella di una fuga in montagna visto che da casa manca uno zaino e che le recenti ricerche di Edoardo online riguardavano corsi di sopravvivenza.



