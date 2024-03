Flavio Briatore operato al cuore, salvato dalla prevenzione

Salvo grazie a un controllo di routine: la paura è stata brutta, ma la prevenzione ha salvato Flavio Briatore, operato al cuore all'ospedale San Raffaele di Milano e dimesso dopo il decorso post operatorio. "La prevenzione medica è fondamentale!" ha scritto sui social il manager, spiegando appunto di essere stato operato al cuore dove gli era stato trovato un tumore benigno. A seguito di un controllo di routine - ha raccontato in un video l'imprenditore, che compirà 74 anni il prossimo 12 aprile - ,sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica". "L'intervento è perfettamente riuscito, ed io - ha aggiunto - ringrazio calorosamente il Professor Francesco Maisano, il team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele". Al fianco del manager, in questi giorni di ricovero ospedaliero, c'era l'ex moglie Elisabetta Gregoraci, con cui Briatore è stato sposato dal 2008 al 2017. Oltre a lei, il figlio Nathan Falco, "che è venuto da Monaco".

Nel suo video Briatore ringrazia entrambi per essergli stati vicino, ma "la cosa principale - ha sottolineato - è fare la prevenzione, io l'ho fatta due anni fa e questo tumore benigno non c'era e questo anno invece c'era, per cui non dobbiamo trascurarci: la prevenzione, ve lo dico io che ci sono passato, è fondamentale. Dieci giorni di ospedale ed eccomi qui, da domani - ha concluso - si ricomincia". "Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme", ha scritto da parte sua Elisabetta Gregoraci postando su Instagram alcune foto scattate insieme a Briatore, al San Raffaele di Milano, dove il manager era ricoverato. In varie storie, dove ha pubblicato anche il numero di camera dell'ospedale, la showgirl racconta di essere stata vicina al suo ex marito in questi ultimi dieci giorni, per questo "delicato e inaspettato intervento e il recupero post operatorio". "Prendiamo questo momento per ricordarci quanto tutto sia futile rispetto alla salute. Si torna a casa" ha concluso la showgirl. Tra i commenti al post del manager, anche un cuore lasciato da Heidi Klum, madre di Leni, avuta con Briatore

