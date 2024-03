A Roma, per Pasqua, più controlli e agenti in campo

Un'ulteriore intensificazione delle attività di vigilanza e di controllo del territorio, in un'ottica di prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica e di ogni potenziale evento lesivo per l'incolumità. È quanto deciso nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Roma Lamberto Giannini, finalizzata - si legge in una nota - a una analisi di contesto della sicurezza della Capitale, anche a seguito dei recenti avvenimenti di Mosca e delle valutazioni effettuate lo scorso 25 marzo in sede di Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro dell'Interno. In tal senso è stato pertanto disposto il rafforzamento delle misure di sicurezza già in atto, anche attraverso l'incremento delle forze in campo, nonché la pianificazione di specifici servizi operativi, riservando particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione nonché a tutti gli obiettivi sensibili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA