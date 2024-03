Padre condannato per avere fatto provare droga al figlio

Era accusato di avere fatto assumere cocaina al figlio che all'epoca dei fatti - era il 27 giugno del 2022 - aveva 12 anni un quarantunenne di Terni che è stato condannato dal gup del tribunale della città umbra - giudice Barbara Di Giovannantonio - a due anni e quattro mesi di reclusione con rito abbreviato. Cessione di stupefacenti il reato contestato.

Per l'imputato è stato disposto anche il pagamento di una provvisionale di 4 mila euro all'ex compagna, costituita parte civile con gli avvocati Pierluigi Anastasio e Federico Favilla.

Era stato il piccolo a riferire l'accaduto alla madre che, incredula, lo aveva fatto sottoporre alle analisi da cui era emersa la positività. Il fatto era stato poi denunciato ai carabinieri e le indagini hanno portato al processo.

L'uomo è attualmente rinchiuso nel carcere di Perugia-Capanne per un'altra condanna per maltrattamenti all'ex compagna.



