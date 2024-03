È in corso al Viminale la riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in seguito all'attacco terroristico di venerdì scorso a Mosca.

Il Comitato, cui partecipano i vertici dell'intelligence e delle forze di polizia, si era già riunito giovedì scorso per definire le misure di sicurezza in vista delle festività pasquali e degli eventi del G7.











Riproduzione riservata © Copyright ANSA