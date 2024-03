Valditara, le scuole non possono stabilire nuove festività

"Ovviamente le scuole non possono stabilire nuove festività in modo diretto o indiretto": il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara lo ha sottolineato rispondendo a una domanda sulla giornata di chiusura decisa dall'istituto comprensivo di Pioltello, nel Milanese, nel giorno di fine del Ramadan.

"Il mio obiettivo - ha detto a margine della presentazione della Smart Factory Lab di Cima al Milano Innovation District - è far rispettare la legge, la legalità, le regole. Il calendario scolastico lo definisce Regione Lombardia. Le scuole possono derogare per esigenze comprovate legate al piano dell'offerta formativa".

L'ufficio scolastico regionale della Lombardia sta facendo delle verifiche sulla scelta dell'istituto comprensivo statale Iqbal Masih di Pioltello di fissare un giorno di vacanze per il 10 aprile, giorno di fine del Ramadan. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che ieri ha annunciato di aver chiesto accertamenti, ha spiegato che "l'ufficio scolastico regionale sta verificando innanzitutto so la delibera" con cui si è fatta questa scelta di calendario "è stata motivata, perché le delibere in deroga al calendario regionale devono essere sempre motivate".

"E in secondo luogo - ha aggiunto - se effettivamente questa deroga corrisponde a esigenze di natura didattica legate al piano dell'offerta formativa. Dopo di ché l'ufficio scolastico farà le sue opportune valutazioni. E' un problema di rispetto della legge e delle regole".

