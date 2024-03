A.Fontana, non ha senso chiudere una scuola per il Ramadan

"Una scelta assolutamente sbagliata, non c'è motivo per fare una cosa di questo genere": è il pensiero del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sul fatto che una scuola di Pioltello, nel milanese, rimarrà chiusa nel giorno della fine del Ramadan.

Secondo Fontana "ognuno deve rispettare anche quelle che sono le realtà territoriali" visto che "il Ramadan è una festa che coinvolge una minima parte dei nostri cittadini che avranno diritto alla libertà di farla - ha aggiunto - ma senza dover coinvolgere tutte le altre persone che non la pensano nello stesso modo e che non seguono le stesse tradizioni".

Anche perché "se dovessimo rispettare le tradizioni di tutti - ha concluso Fontana - i cittadini che vivono su questo territorio dovrebbero interrompere la scuola e le attività cento volte in un anno".



