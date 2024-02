Scritte contro Salis vicino all'ambasciata d'Ungheria a Roma

Scritte contro Ilaria Salis e una croce celtica sono comparse nella tarda serata di ieri su un muro nei pressi dell'ambasciata d'Ungheria a Roma. Tra le frasi, effettuate con spray nero, apparse in via Marcello Malpighi: "Ilaria muori" , "Camerati liberi" e "Il fascismo non si processa". Sul posto i poliziotti del commissariato Porta Pia.





L'attivista italiana è attualmente detenuta a Budapest con l'accusa di lesioni aggravate nei confronti di alcuni manifestanti di estrema destra.

