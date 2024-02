Maltempo, riaperta strada a Pieve Ligure, frana su un'auto a Lucca due persone bloccate

È stata riaperta al traffico a senso unico alternato via Roma a Pieve Ligure, la strada nel Levante di Genova dove ieri pomeriggio è caduta una frana, che ha sfiorato uno scuolabus isolando un migliaio di persone. Lo comunicano la Città metropolitana di Genova e il Comune di Pieve Ligure annunciando che domani le scuole della zona saranno riaperte. "I lavori portati avanti dalla Città metropolitana di Genova durante tutta la notte hanno permesso di rimuovere 300 metri cubi di materiale dalla strada provinciale 29", come spiega il consigliere delegato alla Viabilità della Città metropolitana di Genova Franco Senarega. Il muro franato da un terreno di proprietà privata ha isolato una frazione densamente abitata del Comune di Pieve Ligure. L'amministrazione comunale comunica che è stato realizzato un bypass idrico e l'acqua è tornata disponibile nella zona.

Più frane si sono verificate nel territorio della provincia di Lucca a causa del maltempo che sta interessando la Toscana. Una in particolare in Versilia, nel comune di Massarosa, in via Pietra a Padule, ha coinvolto un'autovettura: le due persone a bordo, spiegano i vigili del fuoco, sono rimaste bloccate all'interno ma non hanno riportato ferite. La frana ha completamento ostruito la strada: la viabilità è stata ripristinata attorno alle 5. Per un altro smottamento, a Galligano, in Garfagnana, tre le famiglie rimaste isolate. Sempre nel territorio di Massarosa i vigili del fuoco sono intervenuti per un'altra frana, di grosse dimensioni, lungo la via Sarzanese Sud, con una carreggiata completamente bloccata. Sul post anche l'assessore, la protezione civile del Comune, i carabinieri di Viareggio e l'Anas: la viabilità è stata ripristinata attorno alle 7:30. Altre frane, riferiscono ancora i vigili del fuoco, si sono verificate sul Monte Quiesa dal versante di Bozzano, a Pedona e a Levigliani. Da effettuare ancora interventi per alberi caduti sulla sede stradale, si spiega dai vigili impegnati la notte scorsa, sempre in provincia di Lucca, anche per un'auto che in via di Colognora a Capannori è uscita di strada ribaltandosi in un campo: una persona è rimasta ferita e bloccata all'interno. Sul posto anche i carabinieri oltre ai sanitari.

Una frana è caduta sulla strada statale della Cisa tra Liguria e Toscana in località Bettola, tra i territori comunali di Santo Stefano Magra e Aulla, dove si viaggia a senso unico alternato. A seguito dell'ondata di maltempo che ha portato l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure ad emanare l'allerta meteo gialla da ieri sera è interrotta la viabilità lungo la strada provinciale 37 Pontremoli-Zeri-Sesta Godano, nel comune lunigianese di Zeri, che mette in comunicazione la Lunigiana con l'Alta Val di Vara. Lunedì sera era stata chiusa per accertamenti anche la provinciale 13 a Montedivalli, nel comune di Podenzana, sempre a cavallo tra Lunigiana e Val di Vara. Segnalati detriti sulle strade collinari della città della Spezia, in particolar modo quelle che portano a Campiglia e Pitelli. Oltre alla pioggia, anche il forte vento crea disagi sulla costa. Segnalati altri smottamenti nei comuni della Spezia (località Campiglia), Carasco (S. Pietro di Sturla), Genova Mele e Santo Stefano di Magra (via Cisa Nord). Ancora chiusa la statale del Turchino nei pressi di Gnocchetto, Anas fa sapere che la riapertura, a senso unico alternato, è prevista per domani. L'allerta gialla per pioggia continua fino alle 14 di oggi nei bacini piccoli e fino alle 18 nei bacini grandi e medi del Levante ligure. Diramata un'allerta gialla per rischio valanghe nel settore delle Alpi Liguri nell'imperiese.

L'intensa perturbazione che sta attraversando il padovano ha già provocato delle criticità in alcune zone, con allagamenti sia in aree rurali che urbane, canali pieni e livello dei fiumi in rapido aumento. Coldiretti Padova segnala allagamenti in particolare nella zona occidentale della provincia, ai piedi dei Colli Euganei, tra Cervarese Santa Croce, Rovolon, Teolo, Saccolongo, Selvazzano, Abano Terme ma anche altre località della provincia. A finire sott'acqua non solo le strade più basse rispetto al piano campagna e le aree golenali, ma anche vigneti, come a Rovolon, e aree agricole in attesa delle semine primaverili. Al momento non si registrano particolari danni. "Servono - afferma Roberto Lorin, presidente di Coldiretti Padova -, investimenti anche grazie al Pnrr per la manutenzione, risparmio, recupero e regimazione delle acque con una rete di piccoli invasi, un impegno per la diffusione di sistemi di irrigazione a basso consumo, ma anche ricerca e innovazione per lo sviluppo di coltivazioni resistenti. Serve - conclude - realizzare il piano invasi per contrastare la siccità ed aumentare la raccolta di acqua piovana, garantendo così anche una maggiore sicurezza idraulica. Il Veneto recupera solo il 5% della pioggia rispetto ad una media nazionale dell'11%. Serve una rete di piccoli invasi diffusi sul territorio, senza uso di cemento e in equilibrio con i territori, per evitare gli allagamenti, conservare l'acqua e distribuirla quando serve ai cittadini, all'industria e all'agricoltura".

