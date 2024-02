Presidio pro Palestina davanti alla Rai a Torino

Alcune centinaia di attivisti pro Palestina si sono ritrovati questo pomeriggio davanti alla sede Rai di Torino "contro la propaganda filo israeliana", dopo le polemiche nate in seguito alle dichiarazioni al Festival di Sanremo di qualche cantante, come Ghali, "contro il genocidio".

La manifestazione è organizzata dal coordinamento 'Progetto Palestina libera' e hanno aderito collettivi studenteschi, il centro sociale Askatasuna, il Fronte della gioventù comunista e Torino Palestine.

"Fermiamo il massacro Palestina libera", si legge sullo striscione. "Avete preso per buone le verità della televisione: per quando voi vi crediate assolto siete per sempre coinvolti", recita un cartello, mentre altri accusano governo italiani di "complicità con il governo di Netanyahu". "Oggi denunciamo chi è complice di questo massacro dove oltre 13mila bambini sono stati uccisi - sono le parole al megafono -, non bisogna censurare come è avvenuto durante il festival, dove c'è chi ha preso le distanze dalle parole di solidarietà con il popolo palestinese da parte di alcuni cantanti come Ghali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA