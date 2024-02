Quattro trattori in centro a Roma, dalle 20 corteo sul Raccordo. Agricoltori in bus a Sanremo. Pressing sul governo

11:15

A Sanremo per salire sul palco. Non a cantare, ma a raccontare perché è nata la protesta dei trattori. Per il momento però l'Ariston è off limits per gli agricoltori arrivati da diverse regioni d'Italia anche se si continua a mediare per poter arrivare davanti alle telecamere del Festival. Tra i manifestanti arrivati in città anche Fabio Pitzalis, sardo di Guasila (provincia del Sud Sardegna): "Stiamo trattando - spiega all'ANSA - stiamo cercando di avere delle risposte. Amadeus fa sapere che leggerà un comunicato, ma non capiamo quale comunicato se noi non gli abbiamo ancora consegnato nulla. Vediamo, noi continuiamo a lavorare per fare conoscere a tutti le nostre ragioni". Le trattative sono in corso già da ieri, ma oggi si sono intensificate. Nelle prossime ore si capirà meglio quale sarà la decisione finale: ora gli agricoltori, con i loro trattori, si trovano al porto di Sanremo e aspettano che la situazione si sblocchi.