Arrivata alla Spezia la nave Vulcano con i bimbi palestinesi

La nave Vulcano della Marina Militare, salpata nei giorni scorsi dal porto di al Arish in Egitto, ha attraccato al molo Fornelli del porto della Spezia con a bordo 60 palestinesi, bambini che necessitano di cure mediche specialistiche e rispettivi accompagnatori.

Sul molo si trova, tra gli altri, una task force di elevata professionalità della Croce Rossa formata da 45 volontari, destinata all'accoglienza e al trasporto presso le strutture sanitarie dei 60 tra bambini palestinesi e i loro accompagnatori.

Sul posto ambulanze, automedica e un pullman. I bambini feriti saranno trasferiti negli ospedali Bambin Gesù di Roma, Gaslini di Genova, Meyer di Firenze, Rizzoli di Bologna, al Pediatrico Buzzi e all'Ortopedico Pini di Milano.

I piccoli pazienti sono tutti stabilizzati e nessuno è in pericolo di vita. Alcuni di loro sono stati feriti in maniera molto grave, tanto che sulla

banchina verrà utilizzato un Ambulift, carrello che si eleva fino all'altezza del ponte della nave per permettere lo sbarco di coloro che non possono camminare.

In arrivo alla Spezia in questi minuti il ministro degli esteri Antonio Tajani, che incontrerà gli ufficiali in quadrato e poi saluterà l'equipaggio

sul ponte di volo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA