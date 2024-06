Urso a Genova per il francobollo dedicato a Guido Rossa

Un francobollo dedicato al sindacalista ucciso dalle Br a Genova nel 1979 Guido Rossa è stato presentato alle acciaierie ex Ilva di Cornigliano alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Nel 45/mo anniversario dall'attentato il management di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, rappresentato dai commissari Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli e Giovanni Fiori, ha deciso di aprire lo stabilimento genovese alla città. Presenti alla cerimonia il sindaco di Genova Marco Bucci, i rappresentanti sindacali, il coordinatore commerciale Filatelia nel Centro Nord di Poste Italiane Claudio Vescovi, il cappellano del lavoro Franco Molinari "Abbiamo voluto realizzare un Piano filatelico nazionale con un preciso significato politico e culturale, che toccasse alcuni dei principali momenti storici del nostro Paese. Tra questi, il ricordo di Guido Rossa, inserito nella sezione dedicata al senso civico, perché onora coloro che hanno lottato per la democrazia e contro il terrorismo. - sottolinea Urso - Il francobollo è un tassello della memoria collettiva, che vuole essere un monito per contrastare ogni forma di violenza politica. In questa occasione, vogliamo riaffermare il valore dell'industria e della siderurgia italiana, convinti che l'Italia debba rimanere una delle maggiori potenze manifatturiere e siderurgiche d'Europa e del mondo".

"Genova è una città che ha sempre saputo rispondere con dignità e fermezza alle sfide più difficili. La storia di Guido Rossa non è che un capitolo del nostro incessante sforzo per costruire una società più giusta e sicura", interviene il sindaco Bucci. "Guido Rossa è stato una figura simbolo del coraggio e dell'impegno sindacale, il cui ricordo deve essere preservato e onorato", dichiara il commissario Quaranta.



