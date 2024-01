Video youtuber nei vicoli di Genova, indaga la digos

La Procura di Genova ha chiesto alla Digos di indagare sul 'tour' organizzato dallo youtuber romano Simone Cicalone nei vicoli di Genova. Nel video pubblicato sui social, che dura 27 minuti, si vedono una trentina di giovani, alcuni arrivati da Roma e altri genovesi che hanno inscenato una passeggiata per il centro storico per "verificarne i pericoli per la gente comune". Nel 'tour' i partecipanti assicurano di essere in tanti proprio per evitare che possano verificarsi episodi di violenza, ma nel video non mancano momenti di tensione con alcuni cittadini stranieri che vengono fermati per essere intervistati e talvolta quasi circondati dal gruppo e in più di un'occasione si è sfiorato lo scontro fisico. Il procuratore di Genova, dopo aver visto il video ha parlato di un "fatto grave" e ha chiesto approfondimenti anche alla polizia locale.

"Siamo stati a Genova per raccontare i famigerati vicoli del centro di Genova - scrive lo youtuber Cicalone per presentare il video - da sempre temuti dagli abitanti e dai turisti , luoghi angusti dove ad ogni angolo è possibile fare un incontro poco piacevole , ci siamo fatti un giro con un gruppo eterogeneo di ragazzi di Genova ma ad un certo punto la tensione è salita e sono arrivati i soliti kamikaze che volevano impedirci di passare per certe strade". Il video su Genova è solo l'ultimo di una lunga serie tra quelli pubblicati sulla pagina gestita da Cicalone che si chiama 'Scuola di botte' e che vuole raccontare il degrado delle città e raccogliere "storie criminali" ma anche "storie di redenzione".



