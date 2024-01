Valditara, rischio ritorno antisemitismo in Europa è concreto

"Noi crediamo molto in questa testimonianza e abbiamo aumentato le risorse di 6 milioni lo scorso anno. E' fondamentale, per far sì che sempre più ragazzi conoscano la drammaticità di questa tragedia. Vedere i forni crematori, le baracche dove bambini, anziani, donne e uomini venivano reclusi, vedere le immagini di scarpe e oggetti che appartenevano alle persone sterminate è toccante, colpisce, questa presa diretta con la storia è fondamentale per fare sì che ci sia una coscienza consapevole perchè il male non deve più tornare". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in collegamento con Rai News 24 da Birkenau dove si è recato con 85 studenti appartenenti a 6 diversi istituti scolastici superiori.

"Importante è che non sia solo un giorno ma che ci sia una testimonianza costante proprio perchè viviamo tempi drammatici: il 7 ottobre ci deve colpire, tutti dobbiamo essere uniti nella condanna. Il rischio del ritorno dell'antisemitismo in Europa è concreto, dobbiamo vigilare. Il ricordo deve appartenere alla coscienza collettiva partendo dalla scuola e dai luoghi della cultura", ha concluso Valditara. Il viaggio della Memoria del Mim con le scuole si compie da oltre 20 anni.



