Teologo 'cessare fuoco e 2 Stati, senza Hamas e ultraortodossi'

"Immediato cessate il fuoco e riconoscimento di due Stati, di Israele e della Palestina, e fuori Hamas da un lato e gli ultraortodossi dall' altro". E' l'ennesimo appello alla pace in Medio Oriente lanciato dal teologo mons. Ettore Malnati, che ha detto di "concordare con Spagna, Norvegia e Irlanda che hanno riconosciuto lo Stato palestinese".

Per il teologo, "se si vuole veramente un progetto di pace, di convivenza, è indispensabile che ci siano i due Stati, dunque un livello di legalità a livello internazionale e che si possa venire incontro alle esigenze di questi due popoli. Non tutti gli israeliani sono con il loro governo - ha indicato mons.Malnati - non tutti i palestinesi si riconoscono in Hamas, anzi, Hamas è per loro un cappio al collo". Dunque, "è necessario trovare la dimensione della base, che vuole lavoro, serenità, famiglia e pace, inutile fare come gli struzzi, nascondere la testa nella sabbia". Nella road map dovrebbero anche essere subito avviati "negoziati dove entrambi i due Stati firmino non la non belligeranza ma la collaborazione reciproca, perché in Palestina ci sono diversi ebrei e in Israele ci sono tanti palestinesi". Senza contare, la varietà presente di confessioni religiose: crisitani, ortodossi, cattolici, ebrei, islamici eccetera. Serve realmente una pace sociale, che non si raggiunge se non si costituisce una dimensione legale, con il riconoscimento di due Stati", ha concluso.



