Lapsus di Bonaccini, cita "commissario Vannacci" anzichè Vattani

Lapsus di Stefano Bonaccini, accompagnato da risate e da un applauso in sala, durante l'intervento in Regione per la firma dell'accordo Fsc davanti alla premier Giorgia Meloni seduta in platea accanto al ministro Fitto. Bonaccini a proposito degli investimenti per il Tecnopolo e della missione della regione in Giappone cita il "commissario Vannacci" al posto di Vattani, commissario generale per l'Italia a Expo Osaka 2025. "Potrei anche non tenere l'intervento. Sappiamo già quale è la cosa di cui si parlerà questa mattinata...", ha esordito poco dopo Giorgia Meloni salita sul palco per il suo intervento.

Video Lapsus Bonaccini, cita 'commissario Vannacci' anziche' Vattani durante intervento

Riproduzione riservata © Copyright ANSA