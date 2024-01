Israele, ex giudice all'Aja: 'Causa solo politica, può durare mesi'

"Parlare dei possibili esiti del processo alla Corte di giustizia dell'Aja, che vede Israele accusata di genocidio, credo sia assolutamente precoce. La causa durerà per qualche mese, salvo eventuali provvedimenti cautelari immediati come ad esempio un ordine di ritiro delle truppe: Questo potrebbe avere un impatto politico ma sicuramente non potrà essere esecutivo, visto che non esiste un soggetto che ha il potere di far eseguire questo tipo di provvedimento e non esiste un modo per sondare nella fase esecutiva la cooperazione degli Stati. Un verdetto ai danni di Israele che confermasse le accuse mosse dal Sudafrica avrebbe comunque una grossa valenza perché si andrebbe ad aggiungere alla risoluzione Onu per la richiesta del 'cessate il fuoco'".

A dirlo è il magistrato Cuno Tarfusser, che tra il 2009 e il 2018 ha ricoperto il ruolo di giudice alla corte penale internazionale dell'Aia, di cui è stato anche vice presidente.

