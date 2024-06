Autista scuolabus, salvezza dei ragazzi a un paio di metri

"I ragazzi erano nel panico ma la situazione non era ancora compromessa: li separavano dalla salvezza soltanto un paio di metri d'acqua, con altezza ancora limitata. Purtroppo erano indecisi sul da farsi: stavano cercando il punto più basso dove poter attraversare, ma erano impanicati e ho subito chiamato i carabinieri". Lo ha detto, a TeleFriuli, l'autista dello scuolabus comunale di Premariacco (Udine) raccontando di aver notato i ragazzi attraversando il ponte Romano.

In un'immagine scattata in quei frangenti, si notano i tre in una zona molto vicina all'argine, da cui li separava soltanto una prima lingua d'acqua.

Secondo una ricostruzione, i giovani hanno tuttavia desistito dall'intento di provare a guadare quel tratto, preferendo invece ritirarsi progressivamente verso il centro del greto in concomitanza con l'innalzarsi repentino del livello dell'acqua.



