Spaventati dai cinghiali, turisti americani si perdono nel bosco

Una coppia di turisti americani, marito e moglie di 27 e 28 anni, si è persa nel pomeriggio nei boschi del Viterbese per scappare da un branco di cinghiali che li ha spaventati. I due stavano facendo un'escursione nella necropoli di Santa Cecilia, seguendo uno dei percorsi naturalistici che conducono alla necropoli e alla famosa "piramide" di Bomarzo, quando il numeroso branco di ungulati li ha terrorizzati.

Nel fuggire, i due si sono persi di vista reciprocamente, perdendosi nei boschi che circondano la necropoli.

Fortunatamente, nella zona c'è copertura per i cellulari, quindi il marito è riuscito ad allertare i vigili del fuoco di Viterbo.

La squadra del nucleo speleo-alpino-fluviale del comando provinciale intervenuto in breve tempo, li ha rintracciati dopo poche ore.

L'uomo è stato ritrovato su un altro tracciato poco distante, mentre la moglie che, si era allontanata maggiormente, bloccata sull'orlo di un precipizio. Entrambi, al momento del ritrovamento stavano bene.

Sul posto per le ricerche, anche il personale del 118 allertato in via precauzionale e i militari del nucleo forestale dei carabinieri.



