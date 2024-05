Maltempo: ponte spazzato via da torrente, nessun ferito

Un ponte è stato spazzato via nella notte da un torrente in piena nel comune di Malo (Vicenza). A farlo crollare è stata la forza della corrente del torrente Livergon, ingrossato dalle piogge. Nessua persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

Il "Ponte delle galline", così è chiamato dai residenti, collegava via San Giovanni con via Chenderle. Il boato ha svegliato i residenti della zona che hanno poi dato l'allarme.

Sempre a Malo si è registrato il crollo anche di un altro ponte, più piccolo, nella zona di via Petrarca.

Pesanti i danni da maltempo anche nel comune di Isola Vicentina. A Schio (Vicenza) i carabinieri hanno salvato due donne rimaste intrappolate all'interno della loro auto in un sottopasso allagato in viale Europa. I militari si sono immersi nell'acqua e fango tracimati dai torrenti e hanno estratto le due donne facendole passare dai finestrini.



