Una donna di Selva dei Molini R.A., di 59 anni, è morta questo pomeriggio in un incidente in montagna sull'Alta Via a Fleres, in Alto Adige. La donna, secondo quanto ricostruito, era assieme alla sorella per una escursione con le ciaspole quando ha perso l'equilibrio all'improvviso cadendo per oltre 300 metri e morendo sul colpo.

Sul posto il soccorso alpino della guardia di finanza di Vipiteno e l'elicottero Pelikan1.



