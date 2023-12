Incidente sulla superstrada per Malpensa, morto 22enne

Un giovane di 22 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato lungo la superstrada 336 per Malpensa avvenuto poco dopo le 2 di questa notte nel tratto che attraversa il territorio di Castano Primo (Milano) tra gli svincoli Buscate Nord e Castano Nord in direzione aeroporto.

L'auto sulla quale il 22enne viaggiava insieme a due amici, di 20 e 19 anni, si sarebbe schiantata contro la massicciata. Le cause dell'incidente sono al vaglio degli agenti della polizia stradale immediatamente intervenuti insieme ai vigli del fuoco.

Sul posto anche ambulanze, automedica e elisoccorso: per il giovane non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Grave uno degli amici trasportato dall'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.



