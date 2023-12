Migranti accendono fuochi nel Cpr di Gradisca d'Isonzo

Alcuni migranti hanno appiccato il fuoco, dando vita a diversi incendi, all'interno del centro per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo, in provincia di Gorizia.

Coinvolti anche gli operatori della vigilanza, colpiti da numerosi oggetti.

"Esprimo la più ferma condanna - ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi su X - per gli episodi di violenza di cui si sono resi protagonisti alcuni soggetti trattenuti nel Cpr di Gradisca d'Isonzo. Il mio ringraziamento va al personale delle Forze di polizia, prontamente intervenuto per sedare i disordini nel centro ed evitare pericoli per l'incolumità delle persone".



