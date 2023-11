Maxi rissa a Trieste, protagonisti minorenni non accompagnati

Sarebbero in gran parte minorenni non accompagnati i protagonisti della maxi rissa verificatasi ieri sera nel rione di San Vito, in piazza Carlo Alberto.

Secondo una ricostruzione più accurata, fatta dalla Polizia che indaga sul caso, dopo essere intervenuti ieri sera anche con i Carabinieri, tre ragazzi di origine pachistana, inseguiti da un gruppo di minorenni afghani, avrebbero cercato di ripararsi in una struttura di accoglienza che si trova nei pressi. Da questa sono usciti altri giovani per difendere i tre e ne è nata una rissa che ha coinvolto una ventina di giovani, armati di spranghe, bastoni e uno in particolare di una pistola giocattolo, priva però del tappo rosso.

Intanto, i due ragazzi feriti, entrambi cittadini pachistani e di 17 anni, sono stati dimessi dall' ospedale di Cattinara dove erano stati portati in ambulanza, feriti nel corso della colluttazione.



