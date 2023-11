Dottoressa uccisa, fiaccolata in memoria della vittima

Centinaia di persone hanno partecipato stasera, nella frazione Sant'Anna di Seminara, ad una fiaccolata organizzata in memoria di Francesca Romeo, la dottoressa 67enne di guardia medica uccisa sabato mattina in un agguato a Santa Cristina d'Aspromonte mentre rientrava a casa in auto insieme al marito dopo avere concluso il suo turno di lavoro.

Alla processione, con in testa il sindaco, Giovanni Piccolo, ed il parroco, don Mimmo Caruso, del centro del reggino, erano presenti anche molti giovani. Un lungo corteo che è concluso in chiesa con una preghiera comune.

Molte le testimonianze di cordoglio in memoria della vittima.

"Era una donna ed un medico - ha detto un conoscente della vittima - dotata di grande sensibilità che accoglieva tutti".





