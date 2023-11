Muore a 113 anni Domenica Ercolani, la più longeva d'Italia

E' morta a Pesaro ieri Domenica Ercolani, aveva 113 anni. Era la persona più longeva d'Italia.

Nata a Urbino il 3 luglio 1910, ha sempre fatto la casalinga.

Era moglie di un capostazione, che si è mai mosso dalla provincia di Pesaro Urbino. Ad assisterla fino all'ultimo la figlia 87enne Alessandra Rupalti. Domenica era nota per non aver mai preso medicinali, né ha dovuto affrontare malattie invalidanti. "Un fisico eccezionale" l'aveva definita il suo medico.

Ultima di cinque figli, aveva avuto due figli. La sua vita si svolgeva tra le mura di casa, con sveglia alle 7, colazione abbondante, e poi Teleradio Padre Pio per tutta la giornata. Non rifiutava mai un bicchiere di vino, unito a pasti leggeri. La sua porta era sempre aperta alle visite della gente e diceva che "ad esser buoni si vive meglio". E sicuramente anche più a lungo.



