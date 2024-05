"In relazione al polverone sollevato dall'on. Meloni, che non ha evidentemente nulla di serio di cui parlare, è utile precisare che la mia battuta non riguarda don Patriciello, ma la scorrettezza di chi ha strumentalizzato a fini di propaganda politica - quando ha presentato l'ipotesi di premierato - figure pubbliche che non c'entrano nulla con le riforme costituzionali". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.



