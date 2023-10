Venezia, acqua alta tocca punta massima di 154 centimetri

Venezia, grazie al Mose, è stata risparmiata da un'acqua alta eccezionale, che alle 23,05 ha toccato una massima di un metro e 54 centimetri, misurati alla diga sud del Lido. Per la città sarebbe stato un colpo tremendo. Ma l'alzata delle paratoie del sistema idraulico alle 3 bocche di porto ha tenuto fuori della laguna l'onda di marea, mantenendo nel bacino interno un livello di 75 centimetri. Il centro storico in sostanza è rimasto alll'asciutto. Il fenomeno, a causa delll'aumento in serata del vento di scirocco, ha superato anche le previsioni del centro maree, che aveva stimato una massima di 135-140 cm.

Le previsioni

Maltempo ancora protagonista del meteo nella settimana che si apre oggi, ma non dappertutto e non tutti i giorni. Se oggi sono previsti forti colpi di vento e locali nubifragi, domani, Festa di Halloween, avremo ancora precipitazioni sparse al Centro Nord e sulla Calabria alternate però a pause più asciutte. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it', mercoledì 1, Festa di Ognissanti, avremo una prevalenza di sole su buona parte delle regioni, ma non sui settori tirrenici centro-meridionali, dove potranno verificarsi delle piogge anche di moderata intensità. Successivamente è prevista ancora una fase di forte maltempo interessare nuovamente le regioni settentrionali: dal 2 Novembre un profondo ciclone potrebbe presto raggiungere l'Italia, dando il via ad un pericoloso peggioramento con il ritorno di piogge battenti e pure il rischio alluvionale dapprima al Centro Nord in rapida estensione poi al resto dell'Italia.

Nel dettaglio: Lunedì 30. Al nord: maltempo. Al centro: maltempo sulle tirreniche. Al sud: in prevalenza soleggiato con massime calde per il periodo.

Martedì 31. Al nord: temporali sparsi, più probabili sui settori orientali. Al centro: maltempo sulla Toscana. Al sud: veloci rovesci su Basilicata e Calabria.

Mercoledì 1 Novembre. Al nord: molte nubi e piogge a carattere sparso. Al centro: piogge su Umbria, Toscana e Lazio. Al sud: peggiora rapidamente su Campania, Basilicata, Calabria.

Tendenza: nuovo insidioso ciclone carico di maltempo dal 2 novembre; forte maltempo al Nord e poi sul resto d'Italia nei giorni successivi.



