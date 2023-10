Lara Comi condannata a 4 anni e 2 mesi a Milano

L'eurodeputata di Forza Italia Lara Comi è stata condannata a 4 anni e 2 mesi a Milano nel maxi processo a carico di oltre 60 persone imputate per il caso 'Mensa dei poveri'. A deciderlo è stata la sesta sezione penale, presieduta da Paolo Guidi. L'esponente di Fi nel novembre 2019 era finita agli arresti domiciliari, poi revocati, con le accuse di corruzione, false fatturazioni e truffa ai danni dell'Europarlamento. L'ex vice coordinatore lombardo di Forza Italia ed ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella e l'ex consigliere regionale lombardo Fabio Altitonante sono stati assolti, assieme ad un'altra cinquantina di imputati, perché il fatto non sussiste, nel processo milanese 'Mensa dei poveri' nel quale è stata condannata a 4 anni e due mesi Lara Comi. Tra gli assolti, anche l'ex patron dei supermercati Tigros, Paolo Orrigoni, come la stessa società. Condannato ad un anno e un mese l'ex deputato di Forza Italia, Diego Sottani.

