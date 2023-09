Falco pellegrino ucciso a fucilate nella Bassa Reggiana

I Carabinieri Forestali di Gualtieri indagano per l'uccisione a colpi di fucile di un falco pellegrino a Poviglio, nella Bassa Reggiana. La carcassa dell'esemplare di specie particolarmente protetta è stata rivenuta nei primi giorni di settembre in una zona di campagna da parte di un passante che, notando i fori da arma da fuoco sul corpo e sulle ali, ha allertato immediatamente le forze dell'ordine.

Stando alle prime ipotesi degli inquirenti, il rapace sarebbe stato ammazzato proprio a cavallo dell'apertura della caccia al colombaccio, consentita dal calendario venatorio regionale dell'Emilia-Romagna. Il colombaccio infatti rappresenta una delle prede elette del falco pellegrino e per questo il volatile è considerato un elemento di disturbo dell'attività venatoria finendo spesso illegalmente nel mirino di cacciatori di selvaggina da piuma e bracconieri.

La Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. L'istituto zooprofilattico sperimentale di Reggio Emilia, che ha già svolto gli accertamenti autoptici sull'animale, ha confermato che la causa della morte è riconducibile alle ferite da arma da fuoco da munizione cosiddetta 'spezzata' (pallini), comunemente impiegata per la caccia ai volatili.

I reperti balistici estratti dall'esame necroscopico sono stati recuperati dai militari e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria, unitamente ad alcune cartucce acquisite sul luogo del ritrovamento a pochi metri dalla carcassa del falco e presumibilmente abbandonate dal responsabile che rischia una sanzione penale (fino a due anni di reclusione) oltre che la sospensione, la revoca o l'esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto di fucile per uso caccia.

La Legge sulla protezione della fauna omeoterma vieta infatti l'abbattimento, la cattura o la detenzione di esemplari (vivi o morti) di specie tra cui proprio il falco pellegrino.



