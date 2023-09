Incidente a bus migranti, morti 2 autisti e 25 feriti

Due autisti sono morti e 25 migranti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, in un ìncidente stradale avvenuto l'autostrada A1, all'altezza di Fiano Romano (Roma).

I migranti, una cinquantina circa, erano sull'autobus della Patti tour di Favara che ha un contratto con la Prefettura di Agrigento. Da Porto Empedocle era partito alle ore 10 di ieri per trasferire i migranti in Piemonte. Sul colpo è morto uno dei due autisti a bordo; l'altro, sbalzato dall'abitacolo, non è stato ancora ritrovato. Al momento non sono note le loro generalità e non si conosce neanche la gravità delle ferite dei migranti ricoverati. Il bus ha avuto un impatto frontale con un mezzo pesante. I due autisti, entrambi italiani, sono morti.

Dei rilievi si è occupata la polizia Stradale. I migranti erano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi.

L'incidente è avvenuto alle 2.25 sulla A1 tra Guidonia Montecelio e Roma nord, all'altezza dell'area di servizio Mascherone. Il pullman si è ribaltato. Sono state inviate 10 ambulanze e due automediche. I due autisti morti avevano 35 e 32 anni. Tra i feriti due sono stati trasferiti in codice rosso al Gemelli ed all'Umberto I, otto in codice giallo distribuiti in vari ospedali. Altri 35 migranti sono stati visitati, ma non trasportati in ospedale perché illesi: sono stati quindi affidati alla prefettura.

